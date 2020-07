ROJADIRECTA Napoli-Milan Cagliari-Lecce Genoa-Spal, dove vedere Partite Gratis Streaming Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 12 luglio 2020, dove spiccano Napoli-Milan, Cagliari-Lecce e Genoa-Spal valide per la 32a giornata di Serie A.

13:00 Wolverhampton-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Espanyol-Eibar (Liga) – Dazn

14:30 Helsingborg-Aik (Allsvenskan) – Sportitalia

15:08 Toronto Fc-Dc United (Mls) – Dazn

15:15 Aston Villa-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Football

17:00 Levante-Athletic (Liga) – Dazn

17:15 Diretta Genoa-Spal (Serie A) – Dazn e Dazn1

Arbitro Guida. Il match tra Genoa e SPAL apre il programma domenicale della 32a giornata di campionato. I liguri vivono un momento drammatico nella lotta per evitare la retrocessione, dopo essere sprofondati al terzultimo posto in occasione della sconfitta interna col Napoli arrivata dopo la vittoria del Lecce sulla Lazio e conseguente sorpasso in graduatoria dei salentini. SPAL quasi rassegnata alla B, dopo la pessima prestazione culminata nello 0-3 finale contro l’Udinese giovedì scorso.

Diretta Genoa Spal ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

17:30 Tottenham-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

19:30 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

19:30 Diretta Cagliari-Lecce (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

L’ultima in A tra Cagliari e Lecce in Sardegna è del 26 febbraio 2012, quando i salentini s’imposero 1-2 grazie a Muriel e Bertolacci dopo il momentaneo pareggio di Larrivey; nella storia del massimo campionato di calcio, 8 confronti sull’Isola con 5 successi dei padroni di casa, 2 pareggi e l’unica vittoria salentina appena ricordata.

Diretta Cagliari Lecce ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Diretta Parma-Bologna (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

Sembrava sui binari giusti il campionato del Parma alla ripresa post coronavirus, col pareggio sul campo del Torino ed il largo successo a Marassi col Genoa: poi qualcosa s’è inceppato e sono arrivate 4 sconfitte consecutive. A corrente alternata anche il Bologna in questa fase del torneo, con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ma con l’ultimo prestigioso successo in trasferta sul campo dell’Inter.

⚽ Diretta Parma Bologna con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Diretta Udinese-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre)

L’Udinese non ha mai conquistato i 3 punti nelle ultime 5 partite giocate in casa, e cerca contro i blucerchiati di interrompere questa striscia negativa al momento in essere; fondamentale invece per la classifica la vittoria corsara della Sampdoria sul campo del Lecce di due trasferte fa, la quarta colta da inizio campionato a fronte di 1 pareggio e ben 10 sconfitte lontano da Marassi.

⚽ Diretta Udinese Sampdoria con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Diretta Fiorentina-Verona (Serie A) – Dazn e Dazn1

Sono 6 ora le partite casalinghe senza successo della Fiorentina, che in questo arco di tempo ha conquistato tra le mura amiche 4 pareggi e subito 2 sconfitte, contro Atalanta e Sassuolo; gli scaligeri lontano dal Bentegodi non conquistano i 3 punti dal 5 gennaio, 0-2 a Ferrara con la SPAL, poi 7 partite con 5 pareggi e le sconfitte contro Sampdoria e Brescia.

⚽ Diretta Fiorentina Verona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

19:30 Leganes-Valencia (Liga) – Dazn

20:00 Bournemouth-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football

21:45 Diretta Napoli-Milan (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport (Canale 251 Satellite e 255 Satellite)

Il Milan non riesce a portare via i 3 punti dal San Paolo dal girone di andata del campionato 2010/2011, quando finì 1-2 grazie alle reti di Robinho e Ibrahimovic per gli ospiti e di Lavezzi per i padroni di casa; nello scorso campionato fu 3-2 per il Napoli, con la grande rimonta dopo lo 0-2 iniziale del Milan, sulla cui panchina sedeva Gennarino Gattuso, oggi orgoglioso tecnico dei partenopei.

Diretta Napoli Milan ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport (Canale 251 Satellite e 255 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Siviglia-Maiorca (Liga) – Dazn e Dazn1

22:00 Agf-Midtjylland (Superligaen) – Si Solocalcio

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.