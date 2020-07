Dybala? E' il futuro della Juventus, parola di Paratici.

, , in

DYBALA E LA JUVENTUS – Poco prima dell’inizio di Juventus-Atalanta, big match della 32a giornata del campionato di calcio di Serie A, il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici si è espresso in riferimento alle trattative con l’entourage di Paulo Dybala per il rinnovo

dell’argentino.

“Stiamo parlando coi manager di Dybala con una certa continuità, è molto importante per noi. E’ stato un investimento quando è venuto, una scommessa della società che gli ha dato la maglia numero dieci che ha un’importanza simbolica per la Juventus se pensiamo a chi l’ha vestita. La fiducia in Paulo c’è sempre stata e speriamo, anzi siamo sicuri, che sarà il futuro della Juventus“.