Juventus-Atalanta 2-2 Video Highlights: 2 penalty di CR7 Ronaldo per rimontare Zapata e Malinovsky.

DIRETTA CALCIO – Termina in parità con il risultato finale di 2-2 il big match della 32a giornata di Serie A tra Juventus e Atalanta, giocato alle 21:45 all’Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio nerazzurro con Duvan Zapata al 16′ (spledida triangolazione con Papu Gomez), risponde Cristiano Ronaldo su rigore al 55′ (fallo di mano in area). Nuovo vantaggio ospite con Malinovsky all’80’ (tiro potente da fuori) e definitivo pareggio ancora dagli 11 metri con CR7 al 90′. In classifica i bianconeri restano primi con 76 punti, 8 in più della Lazio e 9 in più dell’Atalanta, terza in attesa dell’Inter, in campo lunedì nel posticipo contro il Torino. Nel prossimo turno la Juve andrà in scena sul campo del Sassuolo, mentre l’Atalanta sfiderà il Brescia.

Tabellino Juventus-Atalanta 2-2.

Marcatori Gol: 16′ Duvan Zapata (A), 55′ rigore Cristiano Ronaldo (J), 80′ Malinovskyi (A), 90′ rigore Cristiano Ronaldo

(J).

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo (57′ Alex Sandro); Rabiot, Bentancur, Matuidi (81′ Ramsey); Bernardeschi (57′ Douglas Costa), Dybala (69′ Higuain), Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (75′ Caldara), Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (75′ Tameze), Castagne; Gomez (68′ Malinovskyi), Ilicic (58′ Pasalic); Duvan Zapata (68′ Muriel). Allenatore Gasperini.

Ammoniti: Bernardeschi (J), Cuadrado (J), Pasalic (A), Rabiot (J), Hateboer (A).

VIdeo Highlights Juventus-Atalanta 2-2.