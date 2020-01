ATALANTA PARMA Streaming dove vederla: DAZN o Sky? Orario e Canale Diretta TV

Dove vedere Diretta Atalanta Parma Streaming senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 18.

Alle ore 15:00 italiane di lunedì 6 gennaio 2020, si gioca Atalanta Parma in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 18a giornata di Serie A di calcio italiano.

Atalanta Parma Streaming, presentazione match.

Arbitro: F Pasqua. Atalanta e Parma si ritrovano di fronte per la 18esima giornata di Serie A, per quella che è una delle sfide più importanti della giornata. Gli orobici sono reduci dalla larghissima vittoria sul Milan, 5-0 il finale, e cercano punti per accorciare le distanze rispetto alla quarta posizione della graduatoria. I ducali, dal canto loro, 1-1 casalingo col Brescia prima delle vacanze di Natale, continuano nell’inseguimento del sesto posto che significherebbe Europa al termine della stagione.

Atalanta Parma Streming e Diretta TV.

Atalanta Parma viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

La devastante Atalanta pre-natalizia cerca di riproporsi quest’oggi anche di fronte al Parma, per rimpinguare il bottino di 43 gol segnati nelle 17 gare finora giocate: in casa i bergamaschi hanno però già perso 3 volte in stagione; Parma molto performante lontano dal Tardini in questa prima metà di torneo, con 3 successi già raccolti giocando in campo avversario.

La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Atalanta Parma non viene trasmessa in chiaro.

Atalanta Parma, le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Gomez, Ilicic. All. Gasperini. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Grassi; Kulusevski, Sprocati. All. D’Aversa. Indisponibili: Inglese, Karamoh, Cornelius, Gervinho. Squalificati: Gagliolo.

Alternative per vedere Atalanta Parma in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Atalanta Parma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Atalanta Parma potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.