BOLOGNA FIORENTINA Streaming dove vederla: DAZN o Sky? Orario e Canale Diretta TV

Alle ore 12:30 italiane di lunedì 6 gennaio 2020, si gioca Bologna Fiorentina in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 18a giornata di Serie A di calcio italiano.

Arbitro: P Valeri. Si gioca oggi alle ore 12:30 il derby dell’appennino tra Bologna e Fiorentina, squadre che stanno vivendo una stagione dall’andamento profondamente diverso. I felsinei possono ritenersi soddisfatti della prima parte di campionato, in cui hanno raccolto 22 punti, gli ultimi 3 dei quali ottenuti grazie alla vittoria di Lecce prima delle vacanze di Natale. Diversa la situazione dei viola, 5 punti più sotto e reduci dalla sconfitta interna per mano della Roma nell’ultima partita giocata.

Bologna Fiorentina viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Il Bologna torna al Dall’Ara per provare a dare un seguito alla striscia aperta di 2 vittorie consecutive (prima l’Atalanta, poi il Lecce) e dove ha conquistato la metà dei punti attualmente raccolti in campionato; viola in crisi nera, le partite senza vincere sono ora ben 7 con soli 2 punti raccolti a fronte di 5 sconfitte.

La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv,

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic. Indisponibili: Dijks, Krejci, Dzemaili, Santander. Squalificati: nessuno.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini. Indisponibili: Ribery. Squalificati: nessuno.

Altre forme per vedere Bologna Fiorentina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Bologna Fiorentina potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.