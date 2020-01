ROMA TORINO dove vederla streaming: DAZN o Sky? Rojadirecta e Canale Diretta TV

Dove vedere Diretta Roma Torino Streaming senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 18.

Alle ore 20:45 italiane di domenica 5 gennaio 2020, si gioca Roma Torino in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 18a giornata di Serie A di calcio italiano.

Roma Torino Streaming, presentazione match.

Arbitro: Di Bello di Brindisi (Schenone-Vecchi). Roma e Torino scendono in campo quest’oggi all’Olimpico per la 18esima giornata di Serie A, penultima di andata. I giallorossi hanno giocato un’eccellente prima parte di torneo, occupano il quarto posto in classifica e prima delle vacanze hanno sbancato Firenze con una prestazione maiuscola. Voglia di riscatto invece sulla sponda granata, a causa dell’inaspettata sconfitta casalinga con la SPAL nel match del 21 dicembre terminato 1-2 e che ha inchiodato i piemontesi a 21 punti in classifica.

Roma Torino Streming e Diretta TV.

Roma Torino viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Roma quarta in classifica, e col quarto miglior attacco della Serie A, dietro ad Atalanta, Lazio, Inter e a pari merito col Cagliari. I capitolini all’Olimpico hanno conquistato 17 dei 35 punti che contano in classifica, avendo giocato di fronte ai propri tifosi una partita in meno: un rendimento tutto sommato equilibrato. Torino imbattuto in trasferta da 3 incontri.

La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi

Roma Torino, le probabili formazioni.

smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko. All. Fonseca. Indisponibili: Mirante, Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon. Squalificati: nessuno.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Berenguer, Aina; Verdi, Belotti. All. Mazzarri. Indisponibili: Falque, Lyanco, Edera, Parigini, Baselli. Squalificati: Bremer, Ansaldi.

Alternative per vedere Roma Torino in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Roma Torino non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Roma Torino potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.