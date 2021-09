NAPOLI-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli Juventus Streaming senza Rojadirecta, Amichevole. Alle ore 18 di oggi sabato 11 settembre 2021, il Napoli di Luciano Spalletti riceve in casa, allo stadio Maradona, la Juventus di Max Allegri per la 3a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Napoli Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Rrahmani, Malcuit, Zanoli, Juan Jesus, Zielinski, Ounas, Lozano, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam, Lobotka, Meret, Mertens. Squalificati: nessuno.

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Lu Pellegrini, Ramsey, Miretti, Soulè, Kulusevski. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Chiesa, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, Danilo, Bentancur, Dybala Squalificati: nessuno.

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Verrà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo e dal quarto uomo Ayroldi. Al VAR Mariani e Meli.

Napoli Juventus Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Napoli Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Napoli Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

Napoli Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.