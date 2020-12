ROJADIRECTA Crotone-Napoli Sampdoria-Milan Verona-Cagliari, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 6 dicembre 2020, dove spiccano Crotone-Napoli, Sampdoria-Milan e Verona-Cagliari, partite della 10a giornata del campionato di calcio di Serie A.

12:30 Diretta Verona-Cagliari Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Ultime notizie Formazioni – Lovato ha riportato soltanto un lieve infortunio con l’Atalanta e dovrebbe esserci. Sta bene Ceccherini, alle prese con un leggero affaticamento muscolare. Altro caso di Covid-19 tra i rossoblù sardi, il quinto: si tratta di Ounas, prontamente isolato dal club. Faragò esterno basso e Zappa alto a destra. Out Klavan, alle prese con un affaticamento al retto femorale della coscia sinistra, e Pisacane (gastrite). Recuperato Ceppitelli.

Diretta Verona Cagliari con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

12:30 Verona-Empoli (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:00 West Bromwich Albion-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Lille-Monaco (Ligue 1) – DAZN e DAZN1

13:00 Ross County-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena

14:00 Granada-Huesca (Liga) – DAZN

14:00 Foggia-Palermo (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Inter-San Marino (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su DAZN)

14:45 PSG-Paris Fc (Division 1 Feminine) – DAZN

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Roma-Sassuolo Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

15:00 Diretta Parma-Benevento Streaming (Serie A) – Sky Sport (Canale 252 Satellite)

15:00 Diretta Udinese-Atalanta Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1.

15:00 Reggiana-Monza (Serie B) – DAZN

15:00 Albinoleffe-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carrarese-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Grosseto-Novara (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pontedera-Como (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arezzo-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Piacenza-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lecco-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ravenna-Padova (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Triestina-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Teramo-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ternana-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv.

15:15 Sheffield United-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football

15:30 Werder Brema-Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport Arena

15:30 Everton-Manchester City (Fa Wsl) – DAZN

16:15 Osasuna-Betis (Liga) – DAZN

17:00 Reims-Nizza (Ligue 1) – DAZN.

17:30 Tottenham-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Virtus Verona-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Feralpisalò-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Perugia-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vis Pesaro-Fano (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Catanzaro-Turris (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Virtus Francavilla-Avellino (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Crotone-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Ultime notizie Formazioni – Cigarini e Rispoli ko, recuperati Messias, Marrone, Riviere e Magallan. Rrahmani e Hysaj guariti dal Covid ma partono dalla panchina, torna Manolas. Davanti Lozano titolare con Politano in panchina mentre si attendono novità sulle condizioni di Osimhen: potrebbe essere convocato e partire dalla panchina. Ruiz è acciaccato: potrebbe toccare a Elmas.

Diretta Crotone Napoli con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:00 Schalke 04-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Villarreal-Elche (Liga) – DAZN

20:15 Liverpool-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Sampdoria-Milan (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Ultime notizie Formazioni – Ranieri recupera Colley dopo la gastrite dei giorni scorsi, ma il difensore partirà dalla panchina. A centrocampo scalpita Adrien Silva, che potrebbe prendere il posto di Ekdal. In attacco Gabbiadini farà coppia con Quagliarella. Da valutare l’entità dell’infortunio di Kjaer, gioca Gabbia. In mezzo rientra Bennacer. Nei tre dietro a Rebic chiede spazio Hauge. Da verificare le condizioni di Leao, Ibra invece dovrebbe essere tenuto ancora fuori a scopo precauzionale.

Diretta Sampdoria Milan con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Vicenza-Cosenza (Serie B) – DAZN e DAZN1

21:00 Metz-Lione (Ligue 1) – DAZN

21:00 Alaves-Real Sociedad (Liga) – DAZN

21:10 Columbus Crew-New England Revolution (MLS) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.