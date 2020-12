VERONA CAGLIARI Streaming info ROJADIRECTA Gratis TV: dove vedere il lunch match: DAZN o Sky Live?

Dove vedere Verona Cagliari Streaming Live senza Link Rojadirecta. Alle ore 12:30 ITA di oggi domenica 6 dicembre 2020, si gioca Verona Cagliari in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Diretta Verona Cagliari Streaming, prestanzione match.

Verona-Cagliari, sfida valida per la decima giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona domenica 6 dicembre con fischio d’inizio alle ore 12:30. I veneti di Ivan Juric si presentano a questa sfida occupando il settimo posto della classifica dopo nove giornate con 15 punti, mentre i sardi di Eusebio Di Francesco sono dodicesimi a quota 11 punti.

Verona Cagliari in Diretta TV al posto di Rojadirecta.

Verona Cagliari viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Marco Silvestri del Verona e Alessio Cragno del Cagliari sono rispettivamente il primo e il terzo portiere con la più alta percentuale di parate nelle ultime due stagioni di Serie A, tra i giocatori con almeno 20 presenze – rispettivamente 75% e 73%, tra di loro solo Wojciech Szczesny (74%).

Verona Cagliari Streaming alternativa a Rojadirecta.

Verona Cagliari La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Nessun giocatore ha segnato più gol dell’attaccante del Cagliari João Pedro in questa Serie A con la propria squadra sotto nel punteggio (tre reti, come Romelu Lukaku).

Le probabili formazioni di Verona Cagliari:

Juric ritrova Ceccherini e Lovato, in difesa è recuperato anche Magnani, ma dovrebbe essere Dawidowicz a completare il reparto. Faraoni e Dimarco presidieranno come d’abitudine le due fasce, mentre Tameze e Miguel Veloso saranno i due interni di centrocampo. Davanti Barak e Zaccagni agiranno sulla trequarti per ispirare l’unica punta, che dovrebbe essere Di Carmine, favorito su Favilli. Lazovic guarito dal Covid.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Cetin; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Gunter, Kalinic, Ruegg, Vieira.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Waluwiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Godin, Luvumbo, Nandez, Ounas, Pereiro, Simeone.

Alternative per vedere Verona Cagliari in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Verona Cagliari non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.