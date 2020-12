CROTONE NAPOLI Streaming Gratis, dove vederla in Video Diretta TV: Sky Live o DAZN?

Dove vedere Diretta Crotone Napoli Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 10a giornata. Alle ore 18:00 italiane di oggi domencia 6 dicembre 2020, si gioca Crotone Napoli in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Crotone Napoli Streaming, presentazione match.

Il Napoli si conferma come una delle migliori squadre di questo campionato, ed ha appaiato la Juventus e la Roma a quota 17 punti, uno meno di Sassuolo ed Inter e sei meno del Milan capolista. Il Crotone è il fanalino di coda del torneo, con soli due punti messi insieme in nove giornate: frutto di sette sconfitte e due pareggi. La squadra calabrese è l’unica a non aver vinto ancora nemmeno una partita in questa Serie A.

Crotone Napoli sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 e 248 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non verrà trasmessa in chiaro.

Lorenzo Insigne del Napoli è l’unico giocatore ad avere sia segnato almeno un gol che servito almeno un assist in Serie A in ciascuna delle ultime nove stagioni (dal 2012/13).

Crotone Napoli sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.

Le formazioni di Crotone Napoli che speriamo di vedere in campo.

nowtv.it).

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias, Simy. Allenatore Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cigarini, Rispoli, Riviere, Siligardi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen.

Dries Mertens del Napoli ha preso parte a sette gol in questo campionato (quattro reti e tre assist); solo nel 2017/18 l’attaccante belga è stato coinvolto in più marcature (nove) dopo le sue prime otto presenze stagionali di Serie A.

Altre forme per vedere Crotone Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Crotone Napoli potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.