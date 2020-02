Info ROJADIRECTA Torino-Parma Roma-Lecce Genoa-Lazio, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza RojaDirecta) di oggi domenica 23 febbraio 2020, dove spiccano Torino-Parma Roma-Lecce e Genoa-Lazio tra le partite della 25a giornata di Serie A. A causa del Coronavirus, il governo ha sospeso lo sport in Lombardia e Veneto: rinviate Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari.

10:00 Juventus-Pescara (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Osasuna-Granada (Liga) – DAZN.

12:30 Diretta Genoa-Lazio (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Al Genoa non riusciva di vincere due gare consecutive in campionato addirittura da settembre 2018, 6a e 7a giornata del campionato 2018/2019; fin qui, i punti conquistati da Pandev e compagni a Marassi sono 13 su 22 totali. La Lazio, dal canto suo, ha vinto 6 delle ultime 7 trasferte giocate, pareggiando solamente il derby con la Roma del 26 gennaio scorso.

Diretta Genoa Lazio con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

14:00 Alaves-Athletic (Liga) – DAZN

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Rinviata Atalanta-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Diretta Torino-Parma (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

Sono 5 le sconfitte consecutive in campionato per il Torino, che ha assaporato la conquista dei 3 punti per l’ultima volta il 12 gennaio scorso nella sfida casalinga col Bologna; Parma alla ricerca della seconda vittoria esterna consecutiva, impresa riuscita già a cavallo del 2018/2019 con le vittorie del 26 dicembre a Firenze e del 19 gennaio successivo a Udine.

Diretta Torino Parma sui canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Rinviata Verona-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN1.

15:00 Salernitana-Livorno (Serie B) – DAZN

15:00 Manchester United-Watford (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 St Etienne-Reims (Ligue 1) – DAZN.

16:00 Valladolid-Espanyol (Liga) – DAZN

16:45 Heracles-Ajax (Eredivisie) – DAZN

17:00 Rennes-Nimes (Ligue 1) – DAZN

17:30 Arsenal-Everton (Premier League) – Sky Sport Football.

18:00 Diretta Roma-Lecce (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Una sola vittoria nella storia della serie A del Lecce sul campo della Roma in 15 precedenti, ma che causa ancora tanto dolore nei ricordi dei tifosi giallorossi più attempati, il Roma – Lecce 2-3 di fine campionato 1985/86 che costò lo scudetto ai padroni di casa allora guidati da un giovanissimo Sven Goran Eriksson.

Diretta Roma Lecce sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:30 Getafe-Siviglia (Liga) – DAZN.

20:45 Rinviata Inter-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Crotone-Pescara (Serie B) – DAZN e DAZN1

21:00 Atletico Madrid-Villarreal (Liga) – DAZN

21:00 PSG-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta live streaming gratis link?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.