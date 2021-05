UDINESE JUVENTUS Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis Facebook YouTube iPhone Tablet PC: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Udinese Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 2 maggio 2021 si gioca Udinese-Juve per la 34a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming e diretta live tv.

Udinese Juventus Streaming, prestanzione diretta match

Nella gara d’andata giocata lo scorso gennaio l’Udinese è caduta pesantemente allo Stadium per 4-1: nel posticipo del 15esimo turno vantaggio di De Paul, dunque goleada dei padroni di casa con la doppietta di Cristiano Ronaldo, il goal di Dybala e l’autorete di Zeegelaar.

La Juventus ha vinto sei delle ultime sette gare di Serie A contro l’Udinese – l’unica eccezione è proprio la più recente alla Dacia Arena, 2-1 a favore dei friulani lo scorso luglio. L’Udinese ha subito 14 gol nelle ultime cinque gare casalinghe di Serie A contro la Juventus, una media di 2.8 a incontro. Nel periodo ha ottenuto un successo, un pareggio e tre sconfitte.

Udinese Juventus in TV al posto di Rojadirecta

Udinese Juventus sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Udinese Juventus Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Udinese Juventus sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.

Le probabili formazioni di Udinese Juventus:

sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.com).

Una sola novità, tra l’altro obbligata, per Gotti rispetto all’ultimo match: lo squalificato Musso sarà sostituito da Scuffet in porta. Problema fisico per Morata e così sarà Dybala a fare coppia con CR7. Chiesa non convocato, al suo posto pronto McKennie. In difesa turno di riposo per Bonucci. A centrocampo tocca ad Arthur.

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. Allenatore Gotti. Squalificati: Musso. Indisponibili: Braaf, Deulofeu, Jajalo, Nestorovski, Pussetto.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Dybala, Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demiral, Chiesa.

Arbitro: Chiffi.

Alternative per vedere Udinese Juventus streaming gratis e live tv

Altre forme per vedere Udinese Juventus non ce ne sono in quanto Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.