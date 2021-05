NAPOLI CAGLIARI Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: Sky Live o Video DAZN

Napoli-Cagliari streaming gratis e diretta tv, dove vederla senza Rojadirecta ITA. Il Napoli sfida in casa il Cagliari nella 34esima giornata di Serie A. I campani sono terzi in classifica a quota 66 punti, a pari merito con Juventus e Milan, con un cammino di 21 vittorie, 3 pareggi e 9 k.o, mentre i sardi sono quartultimi con 31 punti, frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte, e hanno ripreso Benevento e Torino. Il bilancio dei 34 precedenti giocati in Serie A in casa del Napoli sorride nettamente a quest’ultimo, con 20 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo confronto disputato al San Paolo ha visto tuttavia spezzare una serie senza vittorie di 10 gare per i rossoblù, che nel settembre 2019 hanno conquistato i 3 punti in palio grazie a un goal di Nandez.

Probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Gattuso ritrova Manolas che si riprende il posto al centro della difesa al fianco di Koulibaly. In mezzo al campo dovrebbe partire titolare Fabian Ruiz con uno tra Demme e Bakayoko. Confermato l’attacco. Nainggolan rientra dalla squalifica e si riprende il suo posto in mezzo al campo. In difesa Ceppitelli con Godin e Carboni.

Davanti sarà Pavoletti a fare da spalla a Joao Pedro.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ghoulam, Ospina.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore Semplici. Squalificati: Marin

Indisponibili: Pereiro, Rog, Sottil.

Dove vedere Napoli-Cagliari streaming e in tv senza Rojadirecta



Torneo: Serie A 2020/2021

Quando si gioca: Domenica 2 Maggio 2021

Fischio d’inizio: ore 15:00 italiane

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Dove vederla in streaming: Sky Go (link skygo.sky.it), NOW (link www.nowtv.it).

Dove si gioca: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

Arbitro della partita: Fabbri.