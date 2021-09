NAPOLI-CAGLIARI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Cagliari Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi domenica 26 settembre 2021, il Napoli di Luciano Spalletti, capolista a punteggio pieno della Serie A, sfida in casa il Cagliari del grande ex Walter Mazzarri, nel match valido per la 6a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Cagliari streaming gratis e diretta video tv.

I partenopei comandano la classifica con 15 punti frutto di 5 vittorie nelle prime 5 gare, i sardi sono penultimi con 2 soli punti e un cammino di 2 pareggi e 3 sconfitte.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Manolas, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 22 sfide contro il Cagliari in Serie A (15V, 6N); la sconfitta è arrivata tuttavia in casa, esattamente due anni e un giorno prima della data del prossimo incontro (0-1, 25 settembre 2019).

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Dalbert; Nandez, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Walukiewicz, Altare, Deiola, Oliva, Pereiro, Grassi, Keita. Allenatore: Mazzarri.

Il Cagliari è imbattuto nelle ultime due trasferte contro il Napoli in Serie A (1V, 1N) e soltanto una volta è rimasto almeno tre gare di fila senza perdere sul campo dei partenopei nel massimo campionato: tra il 1994 e il 2010, una serie arrivata a sette partite (2V, 5N).

Arbitro: Piccinini di Forlì. Guardalinee: Vivenzi e M Rossi. Quarto uomo: Di Martino. Var: Massa. Avar: Di Iorio.

Napoli-Cagliari in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

