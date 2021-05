LAZIO GENOA Streaming info ROJADIRECTA TV, dove vederla Gratis: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Lazio Genoa Streaming Gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi domenica 2 maggio 2021 alle ore 12:30 italiane allo Stadio Olimpico di Roma. Chi vincerà la sfida della 34a giornata di Serie A fra le due formazioni? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming gratis e diretta live tv.

Dopo aver vinto otto sfide consecutive di Serie A contro la Lazio tra il 2011 e il 2015, il Genoa ha ottenuto solo due successi nelle successive 11 gare contro i biancocelesti (3N, 6P). Nelle ultime nove sfide tra Lazio e Genoa in Serie A sono stati realizzati 35 gol, una media di 3.9 a incontro – nel parziale solo una volta una delle due formazioni non ha trovato la rete: il Genoa nella sconfitta 0-4 del settembre 2019.

Lazio Genoa diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Ciro Immobile ha segnato le sue prime cinque reti in Serie A con la maglia del Genoa nella stagione 2012/13 – da ex ha realizzato 10 gol contro i rossoblù, una delle tre formazioni contro cui è andato in doppia cifra nella competizione (con Sampdoria e Cagliari). Joaquín Correa ha preso parte a quattro reti nelle ultime quattro presenze di Serie A (tre gol, un assist) – tuttavia, solo contro l’Inter (otto) l’attaccante della Lazio ha giocato più gare che contro i rossoblù (sei) senza mai trovare la rete nella competizione.

Lazio Genoa streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.

dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

Inzaghi sceglie Hoedt per sostituire lo squalificato Acerbi. Lulic a sinistra, Immobile e Correa davanti. Nel Genoa solito 3-5-2 con la coppia Destro-Scamacca in attacco. Zajc dovrebbe giocare dal 1’.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: Acerbi. Indisponibili: Caicedo, Escalante.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Scamacca, Destro. Allenatore Ballardini. Squalificati: Pandev. Indisponibili: Pellegrini.

Mattia Destro ha preso parte a sette gol contro la Lazio in Serie A (sei reti, un assist), contro nessuna squadra attualmente nella competizione ha fatto meglio. Tre degli ultimi quattro centri di Destro nel massimo campionato sono stati siglati fuori casa. Domenico Criscito (199) è vicino alle 200 presenze con il Genoa in Serie A: può diventare il primo giocatore a tagliare questo traguardo con i rossoblù nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.