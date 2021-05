Milan Benevento Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Milan Benevento live streaming gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi sabato 1 maggio 2021 alle ore 20:45 italiane allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano). Chi vincerà la sfida della 34a giornata di Serie A fra le due formazioni? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming gratis e diretta live tv.

Nell’unico precedente in casa del Milan, che si è disputato nell’aprile 2018, i campani inflissero una dura sconfitta al Diavolo, battuto 1-0 grazie a un goal di Pietro Iemmello. I lombardi arrivano da 2 vittorie e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, la più recente in trasferta contro la Lazio, mentre i campani hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio nelle precedenti 4 gare.

Milan Benevento diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Milan Benevento streaming gratis per gli abbonati con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

MILAN (4-2-3-1): Gigi Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Maldini.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caprari, Foulon, Letizia, Moncini, Sau, Tello, Tuia.

Con una rete contro il Benevento, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic diventerebbe il primo giocatore a trovare il gol contro 80 squadre differenti nei maggiori cinque campionati europei negli anni 2000. Gianluca Lapadula potrebbe trovare il gol in tre presenze di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2019 – l’attaccante del Benevento ha esordito in Serie A con la maglia del Milan, contro cui però non ha mai segnato da ex.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.