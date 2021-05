CROTONE INTER Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: Sky Live o Video DAZN

Crotone-Inter streaming gratis e diretta tv, dove vederla senza Rojadirecta ITA. L’Inter di Antonio Conte ha intenzione di mettere le mani sullo Scudetto il prima possibile: la squadra con Lukaku e Lautaro Martinez in campo oggi vuole quindi battere il Crotone a tutti i costi nella 34esima giornata di Serie A, sperando poi in uno stop dell’Atalanta (seconda in classifica).

Probabili formazioni di Crotone-Inter

Rischia il posto dall’inizio Ounas con l’avanzamento di Messias al fianco di Simy. Spazio a Pereira a destra con l’accentramento di Molina. Possibili un paio di cambiamenti nell’Inter che vola in Calabria: Sensi è stato provata alla vigilia al posto di Eriksen, così come Darmian pare in vantaggio su Perisic. Davanti Lautaro e Lukaku.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy.

Allenatore Cosmi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Di Carmine, Marrone.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kolarov, Vidal.

Dove vedere Crotone-Inter streaming e in tv senza Rojadirecta



Torneo: Serie A 2020/2021

Quando si gioca: Sabato 1° Maggio 2021

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vederla in streaming: Sky Go (link skygo.sky.it), NOW (link www.nowtv.it).

Dove si gioca: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro della partita: Orsato