Manchester United ROMA Streaming info ROJADIRECTA Gratis Facebook Video YouTube, dove vederla: Sky o TV8 in chiaro?

Dove vedere Diretta Manchester United Roma Streaming Gratis Video senza Rojadirecta. Alle ore 21:00 di oggi giovedì 29 aprile 2021, si gioca all’Old Trafford di Manchester, l’andata della semifinale di Europa League Manchester United Roma in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Contro il Manchester United la Roma di Paulo Fonseca si gioca la stagione, puntando a un trofeo che il club giallorosso non ha ancora mai conquistato. In campo andranno ovviamente gli uomini migliori, da Pellegrini a Mkhitaryan fino a Dzeko vertice d’attacco. Arbitra lo spagnolo Del Cerro Grande. I Red Devils hanno eliminato nei turni precedenti Real Sociedad, Milan e Granada, mentre i giallorossi hanno avuto la meglio su Braga, Shakhtar Donetsk e Ajax.

Manchester United Roma Diretta TV al posto di Rojadirecta



Manchester United Roma viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La partita sarà inoltre visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre).

Questo sarà il settimo confronto tra Manchester United e Roma in una competizione europea. I Red Devils hanno perso una sola volta (4 vittorie, 1 pareggio) nei precedenti incontri, tutti in Champions League.

Manchester United Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Manchester United Roma in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.

sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su(link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.su

La Roma cerca la sua prima vittoria europea om trasferta con un’avversaria inglese da febbraio del 2001 (0-1 a Liverpool in Coppa UEFA), visto che non è riuscita a farlo negli ultimi 12 incontri in casa con squadre d’oltremanica (4 pareggi, 8 sconfitte).

Manchester United Roma probabili Formazioni

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjær.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Edin Dzeko ha segnato cinque gol nelle quattro precedenti partite contro il Manchester United all’Old Trafford, inclusa una doppietta in ciascuna delle ultime due quando giocava per il Manchester City (ottobre 2011, marzo 2014).

Alternative per vedere Manchester United Roma in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Manchester United Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia.