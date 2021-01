ROJADIRECTA Milan-Torino Genoa-Bologna Benevento-Atalanta, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 9 gennaio 2021, dove spiccano Milan-Torino, Genoa-Bologna, benevento-Atalanta per la 17a giornata di Serie A.



14:00 Reggiana-Cittadella (Serie B) – DAZN

14:00 Siviglia-Real Sociedad (Liga) – DAZN e DAZN1

14:30 Cavese-Palermo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite).

15:00 Streaming Benevento-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Benevento-Atalalanta, sfida valida per la 17a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Vigorito di Benevento sabato 9 gennaio con fischio d’inizio alle ore 15. La squadra di Inzaghi affronta quella di Gasperini. L’Atalanta ha vinto entrambi i precedenti in Serie A contro il Benevento: 1-0 nel novembre 2017 a Bergamo e 3-0 nell’aprile 2018 al Ciro Vigorito.

Diretta Benevento-Atalanta sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Carrarese-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Virtus Verona-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cesena-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:30 Leverkusen-Werder Brema (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

16:15 Atletico Madrid-Athletic (Liga) – DAZN

17:30 Feralpisalò-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Teramo-Avellino (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite).

18:00 Streaming Genoa-Bologna (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Genoa-Bologna, sfida valida per la 17esima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 9 gennaio con fischio d’inizio alle ore 18. La squadra di Ballardini affronta quella di Mihajlovic. Il Genoa è imbattuto da quattro gare di Serie A contro il Bologna (2V, 2N), dopo che aveva perso quattro delle precedenti sei (1V, 1N).

Diretta Genoa-Bologna sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:30 Granada-Barcellona (Liga) – DAZN

18:30 Lipsia-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Arsenal-Newcastle (Fa Cup) – DAZN.

20:45 Streaming Milan-Torino (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Milan-Torino, sfida valida per la 17a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio San Siro di Milano sabato 9 gennaio con fischio d’inizio alle ore 20:45. La squadra di Pioli affronta quella di Giampaolo.

Il Milan è rimasto imbattuto in 23 delle ultime 25 gare di campionato contro il Torino (12V, 11N), anche se tuttavia le uniche due sconfitte dei rossoneri nel parziale sono arrivate nei tre precedenti più recenti.

Diretta Milan-Torino sarà trasmessa in diretta da DAZN (link > www.dazn.com). Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La telecronaca della partita sarà a cura di Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi.

21:00 Paris SG-Brest (Ligue 1) – DAZN

21:00 Nimes-Lille (Ligue 1) – DAZN

21:00 Rennes-Lione (Ligue 1) – DAZN

21:00 Dijon-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN

21:00 Monaco-Angers (Ligue 1) – DAZN

21:00 Osasuna-Real Madrid (Liga) – DAZN

21:00 Manchester United-Watford (Fa Cup) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay (link > www.raiplay.it) e relativa app.

I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.