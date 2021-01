Serie A BENEVENTO-ATALANTA Streaming info ROJADIRECTA, dove vedere TV Online Gratis: SKY Live o DAZN?

Ecco dove vedere Benevento-Atalanta Streaming (senza Rojadirecta) e diretta tv a partire dalle ore 15:00 di sabato 9 gennaio 2021. Partita valida per la 17a giornata di Serie A che si giocherà allo stadio Vigorito di Benevento.

Il Benevento di Pippo Inzaghi, grande rivelazione finora del campionato di Serie A, sfida in casa l’Atalanta di Gianpiero Gasperini nell’anticipo della 17a giornata. I sanniti sono decimi in classifica con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, i bergamaschi invece si trovano in settima posizione a quota 28, con un cammino di 8 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte. L’Atalanta ha vinto entrambi i precedenti in Serie A contro il Benevento: 1-0 nel novembre 2017 a Bergamo e 3-0 nell’aprile 2018 al Ciro Vigorito.

Benevento-Atalanta Rojadirecta? Match visibile su Sky



Benevento-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Benevento-Atalanta Streaming Live al posto di Rojadirecta



Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Benevento-Atalanta sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Probabili formazioni Benevento-Atalanta

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore Pippo Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Caldirola, Dabo, Iago Falque, Letizia, Moncini, Tello, Viola.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D Zapata. Allenatore Gianpiero Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pasalic.