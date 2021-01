GENOA-BOLOGNA Streaming info ROJADIRECTA TV, dove vedere Diretta SERIE A Online: DAZN o Sky Live?

, , in

Dove vedere Genoa-Bologna Streaming senza Rojadirecta e diretta tv a partire dalle ore 18:00 di oggi sabato 9 gennaio 2021. Partita valida per la 17a giornata di Serie A che si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Marassi (Genova) senza la presenza di pubblico.

Il Genoa arriva dalla sconfitta contro il Sassuolo, anche se la squadra dall’arrivo di Ballardini ha sicuramente fatto intravedere anche ottime cose. Il Bologna ha invece strappato a fatica un pareggio per 2-2 contro l’Udinese. Il Genoa è imbattuto da quattro gare di Serie A contro il Bologna (2V, 2N), dopo che aveva perso quattro delle precedenti sei (1V, 1N).

Probabili Formazioni Genoa-Bologna

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore Ballardini.

Squalificati: Goldaniga.

Indisponibili: Biraschi, Cassata, Pandev, Parigini, Lu.

Pellegrini, Sturaro, Zapata.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic.

Squalificati: Svanberg.

Indisponibili: De Silvestri, Mbaye, Medel, Sansone, Santander, Skorupski.

Genoa-Bologna Rojadirecta? Match visibile su Sky

Genoa-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Genoa-Bologna Streaming Live al posto di Rojadirecta



Genoa-Bologna sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.