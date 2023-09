Oggi Streaming: Braga-Napoli e Real Sociedad-Inter (Champions League), Orario Canale TV Partite Diretta in chiaro

Dove vedere le partite di calcio odierne in tv e streaming gratis di oggi mercoledì 20 settembre 2023, dove spiccano le partite della seconda parte della prima giornata di Champions League tra cui quelle delle due italiane Braga-Napoli e Real Sociedad-Inter. Di seguito tutto il programma con l’orario d’inizio delle partite e dove vederle in tv e streaming in chiaro.

16:00 Lilla-Olimpia Lubiana (Conference League) – Sky Sport (Canale 252)

18:30 Pro Vercelli-Pro Sesto (Serie C) – Sky Sport Calcio

18:30 Albinoleffe-Pro Patria (Serie C) – Sky Sport (Canale 255)

18:30 Trento-Legnago (Serie C) – Sky Sport (Canale 256)

18:30 Arzignano-Alessandria (Serie C) – Sky Sport (Canale 257)

18:30 Lumezzane-Fiorenzuola (Serie C) – Sky Sport (Canale 258)

18:30 Torres-Carrarese (Serie C) – Sky Sport (Canale 259)

18:45 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251) e Infinity+

18:45 Diretta Real Madrid-Union Berlino Streaming (Champions League) – Sky Sport Arena, Sky Sport (Canale 253) e Infinity+

18:45 Galatasaray-Copenhagen (Champions League) – Sky Sport Max, Sky Sport (Canale 254) e Infinity+

20:45 Virtus Verona-Vicenza (Serie C) – Sky Sport Calcio

20:45 Giana Erminio-Mantova (Serie C) – Sky Sport (Canale 257)

20:45 Mantova-Novara (Serie C) – Sky Sport (Canale 258)

20:45 Renate-Atalanta U23 (Serie C) – Sky Sport (Canale 259)

21:00 Diretta Real Sociedad-Inter Streaming (Champions League) – Amazon Prime Video

21:00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251) e Infinity+

21:00 Diretta Braga-Napoli Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 252) e Infinity+

21:00 Diretta Bayern-Manchester United Streaming (Champions League) – Sky Sport Arena, Sky Sport (Canale 253), Sky Sport 4K e Infinity+

21:00 Arsenal-Psv (Champions League) – Sky Sport Max, Sky Sport (Canale 254) e Infinity+

21:00 Benfica-Salisburgo (Champions League) – Sky Sport (Canale 255) e Infinity+

21:00 Siviglia-Lens (Champions League) – Sky Sport (Canale 256) e Infinity+

23:30 Estudiantes-San Lorenzo (Campionato Argentino) – Solocalcio, Onefootball e Mola