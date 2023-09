Empoli: esonerato Zanetti, ritorna Andreazzoli

SERIE A – L’Empoli ha esonerato il tecnico Paolo Zanetti e il suo staff dopo una serie di sconfitte: fatale la pesante sconfitta contro la Roma. Il club ha ringraziato Zanetti per il suo lavoro e ha augurato a lui e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro. L’Empoli ha scelto di richiamare Aurelio Andreazzoli come sostituto, considerando la sua esperienza passata con la squadra.

Il comunicato dell’Empoli Football Club

“Empoli Football Club rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Paolo Zanetti ed i suoi collaboratori Alberto Bertolini, Nicola Beati e Fabio Trentin. A mister Zanetti, protagonista della cavalcata che nella stagione passata ci ha condotto alla salvezza, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi. Al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”.