MILAN-Newcastle Streaming Online, dove vedere TV Gratis

Dove vedere Diretta Milan-Newcastle Streaming: quando e dove si gioca. L’AC Milan affronterà il Newcastle United in UEFA Champions League dopo la sconfitta nel Derby contro l’Inter. Entrambe le squadre hanno una storia diversa contro le squadre inglesi e italiane rispettivamente. Il Milan cercherà di trarre ispirazione dalla scorsa stagione, mentre il Newcastle tornerà in Champions League dopo 20 anni. Entrambe le squadre sperano di ottenere un risultato positivo.

Milan-Newcastle: Partita valida per la 1a giornata del Girone F della Champions League 2023-24. Si gioca oggi martedì 19 settembre 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano con calcio d’inizio alle ore 18:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica Stefano Pioli e Eddie Howe? Di seguito dove vedere streaming Milan-Newcastle gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Milan-Newcastle Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Rafael Leão ha segnato nei momenti successivi alla ripresa nelle ultime due partite del Milan, così come il suo unico gol della scorsa stagione di UEFA Champions League. Callum Wilson ha appena firmato un nuovo contratto e potrebbe essere decisivo nel suo debutto in UEFA Champions League, dato che tutti i suoi ultimi sei gol sono arrivati dopo il sessantesimo minuto di gioco.



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjaer, Bartesaghi, Reijnders, Adli, Musah, Pulisic, Jovic, Okafor.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Tonali; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore Eddie Howe.

A disposizione in panchina: Dubravka, Karius, Dummett, Lascelles, Targett, Livramento, Hall, Barnes, Anderson, Callum Wilson, Murphy.

Arbitro: Sánchez (Spagna). Guardalinee: Cabañero e Prieto. 4° Uomo: Soto Grado. VAR: Hernández. Assistente VAR: Fritz (Germania).

Milan-Newcastle in TV



Milan-Newcastle in tv sui canali digitali di Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su Sky, saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi il telecronista e la seconda voce di Milan-Newcastle.

Milan-Newcastle Streaming Gratis in Italiano



Milan-Newcastle streaming gratis per gli abbonati con SkyGo, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per Android e iOS, e sul proprio personal computer o notebook.

Milan-Newcastle visibile in streaming anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99€ al mese. Per quanto riguarda Infinity+ telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Sui vari siti sportivi come La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Milan-Newcastle Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Milan-Newcastle Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.