Newcastle rischia sanzione UEFA prima della sfida di San Siro contro il Milan

Il Newcastle rischia una sanzione da parte della UEFA prima della sua prima partita di Champions League contro il Milan, dopo 20 anni di attesa. Domani i Magpies affronteranno i rossoneri a San Siro nel primo match del Gruppo G, che include anche PSG e Borussia Dortmund. Tuttavia, la vigilia della partita è stata turbolenta a causa del maltempo che ha colpito Milano nel pomeriggio, con nuvole scure e pioggia torrenziale. Il volo aereo del Newcastle per Milano è stato ritardato a causa della tempesta.

Nella sala stampa di San Siro, sia l’allenatore Eddie Howe che Sandro Tonali erano attesi per le 19, ma l’aereo degli inglesi è partito con un’ora di ritardo ed è stato accolto da una tempesta a Milano. Di conseguenza, la conferenza stampa è stata posticipata dalle 19 alle 21, in violazione delle regole UEFA che richiedono che le conferenze stampa si svolgano tra le 12:00 e le 20:00. Secondo The Sun, l’articolo 73 stabilisce che “ogni club deve tenere una conferenza stampa pre-partita il giorno prima del match e le eccezioni a questi orari devono essere concordate preventivamente con la UEFA“.

Il Newcastle, inconsapevolmente e senza colpa, ha violato i regolamenti UEFA e rischia delle sanzioni, anche se sperano in una comprensione da parte dell’organo centrale del calcio europeo, dato che la situazione non dipende da loro. Dall’altra parte, la UEFA potrebbe sollevare il fatto che non è stata comunicata la variazione dell’orario della conferenza stampa e che non si sia concordato un altro orario per le dichiarazioni di Howe e Tonali.

Tonali e Howe hanno comunque parlato alle 21, con l’allenatore degli inglesi che ha espresso la speranza che il ritardo non abbia affaticato la squadra e Tonali che ha inevitabilmente parlato del suo ritorno a Milano come avversario. Ha spiegato che è stato difficile per lui richiedere un trasferimento o guidare le trattative e che ha discusso a lungo con le persone che amano il Milan prima di prendere questa decisione.