Borussia Dortmund MILAN Streaming Online, dove vedere TV Gratis

Dove vedere Diretta Borussia Dortmund-Milan Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida per la 2a giornata del Girone F della Champions League 2023-24. Si gioca oggi mercoledì 4 ottobre 2023 allo stadio Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania, con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

Il Borussia Dortmund ha avuto un inizio discreto nella stagione 2023/24, ma l’allenatore Edin Terzić ritiene che ci siano ancora margini di miglioramento. Nonostante abbiano perso la prima partita in trasferta contro il PSG, il Borussia Dortmund è rimasto imbattuto al Signal Iduna Park. Il Milan, che ha vinto contro la Lazio, cercherà di approfittare del record negativo del Borussia Dortmund contro le squadre italiane. Il Milan ha pareggiato nella prima giornata di UCL contro il Newcastle e cercherà di migliorare il risultato. Il Milan ha avuto un record altalenante in UCL, ma ha raggiunto le semifinali la scorsa stagione. Ora affrontano una squadra tedesca per la prima volta dal 2008/09.

Borussia Dortmund-Milan si può vedere anche dall’estero e in italiano, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Rudi Garcia e Carlo Ancelotti? Di seguito dove vedere streaming Borussia Dortmund-Milan gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Borussia Dortmund-Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Marco Reus, il giocatore chiave del Borussia Dortmund (tutte e sei le ultime vittorie casalinghe del Borussia Dortmund in UCL l’hanno visto mantenere la porta inviolata), è il miglior marcatore di sempre del suo club in Champions League e sta vivendo un ottimo momento di forma, segnando gol in tre partite consecutive di Bundesliga. Reus ha condiviso la squadra con Christian Pulisic per quattro anni e il giocatore statunitense sta dimostrando un alto livello di gioco nel Milan, contribuendo direttamente a quattro gol in sette partite di Serie A (3 gol, 1 assist).

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Nmecha; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. Allenatore Edin Terzić.

A disposizione in panchina: Meyer, Lotka, Wolf, Sule, Ozcan, Reyna, Duranville, Bynoe-Gittens, Adeyemi, Moukoko, Haller. Indisponibili: Sabitzer. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjaer, Bartesaghi, Adli, Zeroli, Jovic, Okafor, Chukwueze. Indisponibili: Kalulu, Caldara, Loftus-Cheek, Krunic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marciniak (Polonia). Guardalinee: Listkiewicz-Sokolnicki. Quarto uomo: Musial. VAR: Kwiatkowski. Assistente VAR: Lasyk.

Borussia Dortmund-Milan in TV



Borussia Dortmund-Milan sarà trasmessa in diretta tv e in eslcusiva su Amazon Prime Video. Non è prevista la partita in chiaro su Canale 5 o su Sky. Per guardarla, è necessario scaricare l’app su una smart tv o su dispositivi come Xbox, PlayStation, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. A bordo campo Tarquinio e Siani. Mizzoni, Seedorf e Klose nello studio pre e post partita. Alla VAR Room di Prime Video l’ex arbitro Calvarese.

Borussia Dortmund-Milan Streaming Gratis in Italiano



La partita Borussia Dortmund-Milan sarà trasmessa gratuitamente in streaming per coloro che sono abbonati a Amazon Prime Video. Potrà essere seguita in streaming su dispositivi mobili attraverso l’app di Amazon Prime Video, mentre dal browser sarà possibile accedere al sito ufficiale e guardare la partita inserendo le credenziali dell’account Amazon. Sui vari siti sportivi come La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Borussia Dortmund-Milan Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Borussia Dortmund-Milan Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.