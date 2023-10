Atalanta JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vederla Online con PC Tablet Cellulare: DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Atalanta-Juventus Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida per la 7a giornata di Serie A 2023/24: si gioca oggi domenica 1 ottobre 2023 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica Gasperini vs Allegri? Di seguito dove vedere streaming Atalanta-Juventus gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Atalanta-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



L’uno a zero contro l’Hellas Verona rappresenta la quarta vittoria senza subire gol per l’Atalanta nelle ultime cinque partite (1 sconfitta), comprese le ultime tre consecutive. Le prestazioni della squadra hanno consolidato la posizione della “Dea” come potenziale contendente per i primi quattro posti, nonostante l’insoddisfazione dell’allenatore Gian Piero Gasperini riguardo al rendimento della sua squadra. Il Gewiss Stadium sembra finalmente diventare una roccaforte, con tre vittorie senza subire gol nelle partite casalinghe di questa stagione, dopo una serie di risultati negativi nelle stagioni precedenti. La partita con la Juventus sarà un buon test per valutare questa rinascita, considerando che l’Atalanta ha avuto una sola vittoria negli ultimi 18 scontri casalinghi in campionato contro i bianconeri.

La Juventus ha vinto la partita contro il Lecce per 1-0, anche se la prestazione non è stata entusiasmante. Nonostante la vittoria, l’allenatore Max Allegri non era completamente soddisfatto e si è allontanato dal campo prima del fischio finale. Tuttavia, l’inizio di stagione della Juventus è stato positivo, avendo raccolto almeno 13 punti per la prima volta dalla stagione 2019/20, quando hanno vinto il titolo. La squadra ospite cercherà di dimostrare che la sconfitta contro il Sassuolo sia solo un episodio isolato, considerando che nelle trasferte precedenti hanno vinto senza subire gol, qualcosa che è riuscita a fare anche contro l’Atalanta lo scorso maggio con un punteggio di 2-0.

Probabili formazioni Atalanta-Juventus



ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic, Lookman. Allenatore: Gasperini.

A disposizione in panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Palomino, Holm, Bakker, Hateboer, Zortea, Adopo, De Ketelaere, Miranchuk, Muriel.

Indisponibili: Scamacca, Touré.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Cambiaso, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling Jr, Yildiz, Mancini.

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Milik, Pogba, Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Chiffi di Padova. Assistenti: Tegoni-Del Giovane. Quarto uomo: Giua. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Meraviglia.

Atalanta-Juventus in TV



Atalanta-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L’Atalanta ha vinto le ultime quattro partite casalinghe in Serie A e l’allenatore Gasperini ha realizzato due volte una striscia di almeno cinque vittorie consecutive in casa.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Atalanta-Juventus anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Marco Parolo.

Atalanta-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Atalanta-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Su siti sportivi come quelli del Corriere dello Sport e TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. La Juventus ha subito la sconfitta contro il Sassuolo in trasferta, portando così a sei il numero di partite perse fuori casa nel 2023 nel campionato di Serie A. Dal 2000, solo una volta i bianconeri hanno registrato sette sconfitte lontano dal proprio stadio in un anno solare, e ciò è avvenuto nel 2010 con tre diversi allenatori.

Atalanta-Juventus Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Atalanta-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV. La Juventus ha ottenuto una vittoria contro il Lecce e ha raggiunto 13 punti in classifica, cosa che non accadeva dal 2019/20 quando aveva ottenuto 16 punti nelle prime sei partite del campionato di Serie A.