Calciatore del Nizza Beka Beka salvato dal suicidio: le cause del gesto

Il calciatore del Nizza Beka Beka è stato salvato dopo aver minacciato di gettarsi da un viadotto sull’autostrada A8. Grazie all’intervento dei pompieri, della gendarmeria, dei militari e di uno psicologo inviato dal suo club, il pericolo è stato scongiurato. Il giocatore ha fermato il suo intento dopo una lunga trattativa. La causa del suo gesto sembra essere una delusione amorosa.

Centrocampista nato nel 2001, Beka Beka ha firmato un contratto con il Nizza nel giugno del 2022, per il quale è stato pagato 14 milioni di euro. Originario di Parigi, il 22enne ha disputato 14 partite nella scorsa stagione (ancora nessuna in questa stagione): nella sua carriera ha anche avuto un’esperienza in Russia, con il Lokomotiv Mosca, e nel Caen, club in cui è cresciuto. Da diversi anni fa parte della nazionale francese e nel 2021 ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo.