Salernitana INTER Streaming Video Live: Come vederla con PC Tablet Cellulare in TV

Dove vedere Diretta Salernitana-Inter Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida per la 7a giornata di Serie A 2023/24: si gioca oggi sabato 30 settembre 2023 allo stadio Arechi di Salerno con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Dopo il ko con il Sassuolo, i nerazzurri di Inzaghi ripartono dalla trasferta di Salerno contro la formazione di Paulo Sousa. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica Garcia vs Sottil? Di seguito dove vedere streaming Salernitana-Inter gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Salernitana-Inter Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Fino ad ora, la Salernitana non ha ancora ottenuto una vittoria, ma nelle due stagioni precedenti in Serie A sono sempre riusciti a vincere entro le prime sette partite. In casa, hanno ottenuto due pareggi e una sconfitta. Nelle ultime stagioni, hanno perso le prime tre partite contro i nerazzurri, ma l’ultima volta hanno pareggiato 1-1. Nella prossima partita non potranno contare su Candreva, Coulibaly e Ikwuemesi, che sono infortunati.

L’Inter è stata fermata dal Sassuolo interrompendo una serie di 5 vittorie consecutive. Nonostante ciò, la squadra è in testa alla classifica con 15 punti, ma il Milan ha raggiunto la stessa quota e giocherà contro la Lazio. Contro la Salernitana, l’Inter ha una buona tradizione, non perdendo contro di loro dal 1999. Tuttavia, Inzaghi avrà alcune assenze importanti come Arnautovic, Cuadrado, Frattesi e Sensi.

Salernitana (3-5-2-): Ochoa, Daniluic, Gyomber, Pirola; Kastanos, Martegani, Bohinen, Legowsky, Bradaric; Dia, Cabral. Allenatore Paulo Sousa.

A disposizione in panchina: Costil, Fazio, Lovato, Sambia, Mazzocchi, Maggiore, Tchaouna, Stewart, Botheim. Indisponibili: Coulibaly, Candreva. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Inter (3-5-2): Sommer, Acerbi, De Vrij, Pavard; Carlos Augusto, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Sanchez, Thuram. Allenatore Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Darmian, Dimarco, Stankovic, Asllani, Agoume, Mkhitaryan, Sarr, Martinez. Indipsonibili: Arnautovic, Cuadrado, Frattesi, Sensi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Vivenzi-Garzelli. 4° Uomo: Manganiello. VAR: Irrati. Assistente VAR: Serra.

Jovane Cabral ha stabilito un nuovo record nei maggiori campionati europei di calcio di questa stagione, avendo colpito i pali di porta in quattro diverse partite consecutive.

Salernitana-Inter in TV



Salernitana-Inter in onda su DAZN (narrazione di Ricky Buscaglia e analisi tecnica di Emanuele Giaccherini) e sui canali online di Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) con Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani, oltre a Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Boulaye Dia è stato molto influente nelle ultime sei partite giocate all’Arechi in Serie A, contribuendo a segnare sei gol e a fare due assist. Uno dei suoi passaggi decisivi è avvenuto nella partita contro l’Inter, in cui il risultato è stato un pareggio per 1-1.

Salernitana-Inter Streaming Gratis in Italiano



Salernitana-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), SkyGo e Now. Sono tutti servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Lautaro Martínez ha segnato frequentemente contro la Salernitana, con una media di un gol ogni 48 minuti. La sua ultima tripletta nel torneo è stata contro questa squadra. Inoltre, ha un rapporto minuti/gol migliore solo contro la Cremonese nel campionato italiano, segnando un gol ogni 37 minuti.

Salernitana-Inter Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Salernitana-Inter Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Denzel Dumfries è l’unico difensore tra le principali cinque leghe europee ad aver segnato più di un gol e servito più di un assist in questa stagione. Attualmente ha segnato due gol e fornito due assist, avvicinandosi ai suoi risultati della scorsa Serie A in cui ha segnato una volta e fornito quattro assist.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti di Salernitana-Inter in tempo reale sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sui principali siti sportivi italiani online:

