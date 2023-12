I guadagni di Inter Milan Napoli e Lazio nella prima parte di Champions League

CHAMPIONS LEAGUE – La squadra italiana che ha guadagnato di più nella fase a gironi della Champions League è il Napoli, con più di 67 milioni di euro. Gli azzurri hanno ottenuto i risultati migliori e hanno incassato più di Inter, Lazio e Milan. I rossoneri hanno visto una riduzione degli incassi rispetto alla scorsa stagione, quando sono arrivati in semifinale. Il calcolo dei guadagni tiene conto di diversi fattori, tra cui il ranking, il market pool e i risultati ottenuti.

Al momento, il Napoli è la squadra che ha guadagnato di più, seguita da Inter, Lazio e Milan. La Lazio ha guadagnato di più della Juventus nella scorsa stagione e ha la possibilità di aumentare i guadagni superando gli ottavi di finale. Lo stesso vale per Inter e Napoli, che nella scorsa edizione hanno guadagnato più di 100 e 80 milioni di euro rispettivamente. In totale, il Napoli è in testa con 67,13 milioni di euro, seguito da Inter (63,29), Lazio (58,53) e Milan (46,4). I guadagni del Milan sono quasi dimezzati rispetto all’anno scorso.