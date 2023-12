LAZIO INTER Streaming TV: dove vederla Gratis Online con PC Cellulare e Tablet

Dove vedere Diretta Lazio-Inter Streaming. Alle ore 20:45 di oggi domenica 17 dicembre la Lazio di Maurizio Sarri riceve all’Olimpico la visita della capolista Inter di Simone Inzaghi. Partita valida come posticipo serale in chiusura della 16° giornata di Serie A.

Entrambe le squadre si sono qualificate agli ottavi di finale di Champions League e si affrontano dopo le rispettive partite nella competizione europea. La Lazio è al nono posto in classifica con 21 punti frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. L’Inter è al primo posto (38 punti), con due punti di vantaggio sulla Juventus e un’imbattibilità che dura da fine settembre.

Negli ultimi dieci incontri tra le due squadre, la Lazio ha vinto cinque volte e l’Inter quattro. I due allenatori, Sarri e Inzaghi, si sono sfidati undici volte, con un bilancio favorevole al tecnico della Lazio. Sarri ha inoltre giocato quindici partite contro l’Inter, vincendone sette, mentre Inzaghi ha affrontato la sua ex squadra solo quattro volte, ottenendo due vittorie e due sconfitte.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Sarri e Inzaghi? Di seguito dove vedere Lazio-Inter streaming gratis, diretta tv, formazioni delle squadre.

Lazio-Inter probabili formazioni



Nella Lazio, Sarri dovrà fare a meno ancora una volta di Romagnoli in difesa e Isaksen in attacco. Tuttavia, potrà contare sul ritorno di Patric e Felipe Anderson che partiranno titolari. L’ex Vecino potrebbe finire in panchina, con Rovella favorito per una maglia da titolare.

Dall’altra parte, Simone Inzaghi ritrova Pavard, che inizierà la partita in panchina. Bisseck giocherà sulla fascia destra, mentre Darmian sarà il quinto centrocampista. Non ci sono dubbi in attacco, con Lautaro che riprenderà il suo posto dopo essere stato in panchina in Champions al posto di Sanchez, che sarà assente per affaticamento.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Cataldi, Vecino, Kamada, Basic, Pedro, Castellanos.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Stabile, Pavard, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Arnautovic.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Dove mostrano Lazio-Inter in TV



La partita Lazio-Inter sarà trasmessa in tv su DAZN e TimVision. Sarà possibile seguirlo in streaming su diversi dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, oltre che su smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno anche attivare ZONA DAZN per vedere la partita sul canale 214 di Sky. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Dove vedere Lazio-Inter Streaming Gratis anche dall’estero



Lazio-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Alternative Streaming per vedere Lazio-Inter



Non esistono alternative legali: la partita tra Lazio-Inter non sarà disponibile su Rojadirecta o altre piattaforme simili poiché è illegale e la legge italiana vieta la visione di eventi sportivi su tali siti.