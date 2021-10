LAZIO-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Lazio-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 di oggi sabato 16 ottobre 2021, la Lazio di Maurizio Sarri (sesta in classifica con 11 punti) riceve all’Olimpico l’Inter del grande ex Simone Inzaghi (seconda con 19 punti), nel match valido per la 8a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Lazio-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Nella passata stagione, poco meno di un anno fa, terminò sull’1-1 la gara dell’Olimpico tra Lazio e Inter, con il goal di Milinkovic-Savic in risposta a quello di Lautaro Martinez. A ritorno, a San Siro, un Lukaku staripante trascinò la squadra di Conte al successo con una doppietta e l’assist per il tap-in vincente al ‘Toro’ Lautaro nel 3-1 dei nerazzurri sulla Lazio.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; S Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Adamonis, S.Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Acerbi.

Sergej Milinkovic-Savic ha segnato quattro gol contro l’Inter in campionato, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A – il prossimo sarà il suo 50° gol con la maglia della Lazio, contando tutte le competizioni.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Perisic; Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Vidal, Calhanoglu, Vecino, Sanchez, Correa, Lautaro Martinez. Indisponibili: Sensi, Eriksen, Brazao. Squalificati: nessuno.

Nell’era dei tre punti a vittoria il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è stato l’allenatore della Lazio con più partite in Serie A (197) ed è stato secondo solo a Sven-Göran Eriksson per media punti (1.82 v 1.9) – min. 50 panchine.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Lazio-Inter in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati DAZN potranno assistere alla sfida anche in diretta streaming. Se si accede tramite dispositivo con internet sarà sufficiente collegarsi al portale, oppure scaricando l’app se ci si collega tramite smartphone e tablet.

Lazio-Inter Streaming alternativa Rojadirecta?

Lazio-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.