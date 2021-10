ROJADIRECTA Lazio-Inter Milan-Verona Spezia-Salernitana, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di sabato 16 ottobre 2021, dove spiccano Lazio-Inter, Milan-Verona e Spezia-Salernitana anticipi dell’ 8a giornata di Serie A 2021-22.

Reca ha il Covid ed è già in isolamento. Maggiore e Kovalenko si sono allenati in gruppo e sono recuperati. Chance da titolare per Provedel tra i pali. Davanti Nzola in ballottaggio con Manaj. Senza Ribery, infortunato, potrebbe essere Kastanos ad agire da fantasista alle spalle di Simy e Djuric, con Gondo inizialmente in panchina.

15:30 Borussia Dortmund-Mainz (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Leicester-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

16:00 Manchester City-Burnley (Premier League) – Sky Sport Arena

16:15 Perugia-Brescia (Serie B) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

16:15 Cosenza-Frosinone (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

Immobile accelera il recupero e dovrebbe essere pronto per partire dal 1′. Al posto dello squalificato Acerbi ci sarà Patric al centro della difesa, al fianco di Luiz Felipe. Lautaro e Dzeko saranno la coppia d’attacco, considerando anche l’affaticamento patito da Correa in nazionale. Sulle fasce soliti ballottaggio Darmian-Dumfries e Perisic-Dimarco.

18:30 Como-Alessandria (Serie B) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

18:30 Levante-Getafe (Liga) – DAZN

18:30 Brentford-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Borussia M-Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport Arena

20:45 Milan-Verona Streaming (Serie A) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Theo Hernandez ha contratto il Covid-19 e si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili. A sinistra uno tra Ballo Touré e Calabria con Kalulu a destra. Ibra ancora out. Davanti ballottaggio Rebic-Giroud. Ilic e Faraoni sono usciti acciaccati dal match con lo Spezia, ma c’è fiducia per il loro recupero. In attacco Simeone in pole su Kalinic per una maglia da titolare.

21:00 Real Sociedad-Maiorca (Liga) – DAZN

21:00 Lione-Monaco (Ligue 1) – Sky Sport Football

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.