NAPOLI Cagliari Streaming TV Gratis, dove vederla col Cellulare Online: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli-Cagliari Streaming. La partita tra Napoli e Cagliari si svolgerà il 16 dicembre 2023 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L’inizio del match sarà alle 18.00 e sarà diretto dall’arbitro Matteo Marcenaro di Genova.

Anticipo del 16° turno di Serie A. I partenopei sono sesti in classifica con un cammino di 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, i rossoblù occupano il 16° posto a quota 13, e hanno collezionato 3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Mazzarri e Ranieri? Di seguito dove vedere Napoli-Cagliari streaming gratis, diretta tv, formazioni delle squadre.

Presentazione match Napoli-Cagliari e probabili formazioni



Il Napoli ha un buon record contro il Cagliari in casa, con 21 vittorie su 36 partite. L’ultima vittoria del Cagliari in trasferta risale al settembre 2019. Entrambe le squadre hanno avuto alti e bassi nelle ultime partite di campionato. Zielinski e Petagna sono giocatori chiave da tenere d’occhio, con entrambi che hanno segnato diversi gol contro le rispettive squadre avversarie.

Mazzarri sceglierà il modulo 4-3-3 con Osimhen come centravanti e Politano e Kvaratskhelia ai suoi lati. Lobotka giocherà come regista a centrocampo e Zielinski non sarà convocato. In difesa, Di Lorenzo e Natan saranno i terzini con Rrahmani e Juan Jesus come centrali. Elmas sarà infortunato e Mario Rui potrebbe essere convocabile.

Ranieri, invece, potrebbe optare per il modulo 4-3-1-2 con Scuffet tra i pali, Goldaniga e Dossena come centrali difensivi e Nandez e Augello come terzini. Prati, Makoumbou e Jankto saranno a centrocampo, con Viola come trequartista dietro a Lapadula o Petagna e Luvumbo. Shomurodov sarà infortunato e non convocato.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Walter Mazzarri.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Demme, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Zerbin, Raspadori, Simeone.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou, Jankto; Viola; Petagna, Oristanio. Allenatore Claudio Ranieri.

A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Obert, Wieteska, Zappa, Deiola, Sulemana, Lapadula, Mancosu, Pavoletti, Pereiro, Luvumbo.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova. Guardalinee: Vivenzi-Raspolini. 4° Uomo: Cosso. VAR: Meraviglia. Assistente VAR: Valeri.

Dove mostrano Napoli-Cagliari in TV



La partita Napoli-Cagliari sarà trasmessa in tv su DAZN e TimVision. Sarà possibile seguirlo in streaming su diversi dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, oltre che su smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno anche attivare ZONA DAZN per vedere la partita sul canale 214 di Sky. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Dove vedere Napoli-Cagliari Streaming Gratis anche dall’estero



Napoli-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Alternative Streaming per vedere Napoli-Cagliari



Non esistono alternative legali: la partita tra Napoli-Cagliari non sarà disponibile su Rojadirecta o altre piattaforme simili poiché è illegale e la legge italiana vieta la visione di eventi sportivi su tali siti.