Genoa JUVENTUS Streaming TV Gratis, come vedere Cellulare Online: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Genoa-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Genoa-Juventus si giocherà oggi 15 dicembre 2023 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi (Genoa) per la 16a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. La Juventus (seconda in classifica dietro all’Inter) raggiungerà un nuovo record nella Serie A giocando tre partite di fila di venerdì, seguendo l’esempio del Sassuolo. Inoltre, sia la Juventus che il Genoa sono le squadre più vincenti nelle partite disputate di venerdì: la Juventus ha vinto tutte e due le partite giocate in questo giorno, mentre il Genoa ha ottenuto due vittorie su tre partite giocate. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Gilardino e Allegri? Di seguito dove vedere Genoa-Juventus streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

La Juventus ha già superato il numero di punti ottenuti nell’intera prima metà della scorsa stagione di Serie A, avendo guadagnato 36 punti in soli 15 incontri. Se vincesse questa partita raggiungerebbe quota 39 punti.

Diretta Genoa-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Genoa ha perso 1-0 contro il Monza nell’ultima partita di Campionato, aggiungendo la sua terza sconfitta in quattro partite ufficiali. Attualmente il Genoa si trova vicino alla zona di retrocessione e sembra avere problemi a gestire i sostituti, con cinque degli ultimi sei gol subiti provenienti dalla panchina. D’altra parte, la Juventus ha temporaneamente raggiunto la vetta della classifica dopo la sua vittoria per 1-0 contro il Napoli la settimana scorsa.

Con una distanza di sette punti dal Milan, al terzo posto, la Juventus resta l’unica squadra in grado di competere con l’Inter per il titolo. Il capitano Danilo ha affermato che la Juventus ha il sogno di vincere il Campionato e una quarta vittoria consecutiva in trasferta non comprometterà questo obiettivo. La difesa della Juventus ha svolto un ruolo chiave nel successo della squadra, mantenendo la porta inviolata nove volte e contribuendo con quattro degli ultimi sei gol.

La Juventus ha sempre subito gol in sei scontri diretti consecutivi disputati in casa del Genoa.

GENOA (3-5-2): Martinez, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Puscas. Allenatore: Gilardino.

A disposizione in panchina: Sommariva, Leali, Jagiello, Matturro, De Winter, Vogliacco, Hefti, Martin, Kutlu, Messias, Galdames, Fini, Thorsby, Ekuban.

Indisponibili: Strootman, Retegui.

Squalificati: nessuno. Diffidati: De Winter.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Miretti, Nonge, Iling Jr, Yildiz, Weah, Milik.

Indisponibili: De Sciglio, Kean.

Squalificati: Fagioli, Pogba. Diffidati: Gatti, Cambiaso.

Arbitro: Massa di Imperia.

Genoa-Juventus in TV



Genoa-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Genoa-Juventus anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Stefano Borghi, affiancato al commento tecnico da Riccardo Montolivo.

Massimiliano Allegri ha raggiunto, dopo la vittoria sul Napoli, Carlo Ancelotti al primo posto nella classifica degli allenatori con più vittorie in Serie A con il punteggio di 1-0 nella era dei tre punti a vittoria.

Genoa-Juventus Streaming Gratis anche dall’estero



Genoa-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nelle ultime 10 partite disputate al Ferraris tra Genoa e Juventus in Serie A, non si è registrato alcun pareggio. Il Genoa ha vinto quattro volte, mentre la Juventus si è imposta in sei occasioni. Durante questo periodo, sono stati segnati complessivamente 31 gol, con una media di 3,1 reti a partita. L’ultimo pareggio del Genoa in casa risale all’11 marzo 2012, quando la partita terminò 0-0.

Genoa-Juventus Streaming alternative?

La sfida tra Genoa-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Dopo aver scontato una squalifica per aver ricevuto troppe ammonizioni, Ruslan Malinovskyi ha segnato in partite consecutive con il Genoa tra il 35° minuto di gioco e la fine del primo tempo. Al contrario, Federico Gatti ha segnato tutti e tre i suoi gol in questa stagione di Serie A nel secondo tempo.