Frosinone JUVENTUS Streaming TV, dove vederla Gratis con Tablet PC Cellulare: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Frosinone-Juventus Streaming Gratis. Alle ore 12:30 italiane di oggi sabato 23 dicembre 2023, la Vecchia Signora di Allegri fa visita al Frosinone di Di Francesco allo Stadio Benito Stirpe per la 17a giornata di Serie A.

Dopo il passo falso di Genova, la Juventus riparte dalla partita contro il Frosinone. La squadra di Di Francesco ha perso di poco contro il Lecce. La Juventus affronta il Frosinone dopo cinque anni dall’ultima volta che si sono incontrati. L’ultima partita in cui hanno giocato in Ciociaria è stata nella stagione 2018/19, con la Juventus che ha vinto 2-0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Chi vincerà la sfida tecnica tra Di Francesco e Allegri? Di seguito le formazioni e dove vedere Frosinone-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Diretta Frosinone-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Frosinone non ha mai vinto contro la Juventus in sei partite, ottenendo solo un pareggio e subendo cinque sconfitte con un punteggio complessivo di 1-11. La Juventus ha pareggiato l’ultima partita di campionato contro il Genoa e potrebbe finire in parità per due partite consecutive per la prima volta a settembre 2022 (contro Fiorentina e Salernitana).

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Lusuardi, Romagnoli, Monterisi; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. Allenatore Di Francesco. Squalificati: Okoli. Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Mazzitelli, Reinier.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore Max Allegri. Squalificati: Fagioli, Pogba. Indisponibili: Chiesa, De Sciglio, Kean.

Frosinone-Juventus Diretta TV



Frosinone-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca di Ricky Buscaglia e Dario Marcolin.

Nonostante abbia subito gol nelle ultime due trasferte, la Juventus ha tenuto la porta inviolata in cinque delle otto partite giocate fuori casa in questo campionato. Inoltre, nelle ultime due stagioni, la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in più partite in trasferta rispetto a qualsiasi altra squadra in Serie A.

Frosinone-Juventus Streaming Gratis in italiano anche dall’estero



Frosinone-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus ha avuto 10 giocatori diversi che hanno segnato il primo gol nelle prime 16 partite del campionato, più di qualsiasi altra squadra (7 per l’Inter).

Frosinone-Juventus Streaming alternativa?



La sfida tra Frosinone-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.