Juventus: offerta economica di prim’ordine per Adrien Rabiot

CALCIOMERCATO JUVE – Dopo la scorsa estate in cui tutto indicava che sarebbe diventato un nuovo giocatore del Manchester United, la squadra dell’Old Trafford alla fine non è riuscita a convincere Adrien Rabiot a unirsi al loro progetto. In questo modo il 27enne centrocampista francese finalmente non si è trasferito dalla Juventus, con la quale ha un contratto fino a giugno 2023.

Protagonista di una prestazione notevole in questa stagione (16 partite con 5 gol e 2 assist), la Juventus ora non vuole perdere il giocatore con il cartellino libero. Con questo obiettivo, il Vecchia Signora Sta già preparando un’offerta economica di prim’ordine per il calciatore francese.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri offriranno al calciatore un contratto a 7 milioni di euro a stagione, cifra a cui si potrebbero aggiungere altri milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili. La palla sarà, in questo modo, sui piedi del calciatore stesso, che dovrà valutare quale sia l’opzione migliore per lui.