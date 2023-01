Calciomercato: La Juve blocca la vendita di McKennie

DIRETTA JUVE – Come molte squadre del continente, il calciomercato bianconero è segnato interamente da partenze. La Vecchia Signora non sta vivendo un buon momento né economico né istituzionale, cosa che si è tradotta sul campo. Per la finestra invernale, gli italiani hanno messo diversi giocatori sulla rampa di partenza, tra cui Weston McKennie.

La partenza del centrocampista nordamericano consentirebbe al bianconeri affrontate il mese di gennaio con più libertà. Ma l’ex dello Schalke ha rifiutato la prima offerta di uscita. Secondo CalcioMercato Bournemouth ha provato a ingaggiare il giocatore dalla Juventus, McKennie in attesa di una chiamata da un grande club come il Chelsea o il Borussia Dortmund.