La FIFA vuole che ogni paese abbia uno stadio intitolato a Pelé

Il presidente della FIFA Gianni Infantino si è recato nella città brasiliana di Santos per rendere omaggio a Pelé, scomparso il 29 dicembre. Durante il suo intervento, Infantino ha rivelato che sta dialogando con i presidenti delle Federazioni che compongono l’Associazione affinché “tutti i Paesi del mondo” ribattezzino uno stadio in onore della stella del calcio.

“Ecco perché siamo qui per rendergli omaggio e parlare con tutte le Federazioni per osservare un minuto di silenzio per Pelé. Ma stiamo anche parlando di tutti i paesi del mondo che hanno uno stadio di calcio a lui intitolato”, ha detto Infantino.