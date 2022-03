Juventus-Salernitana Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere la partita Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Salernitana Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 15 italiane di oggi domenica 20 marzo 2022, Juventus-Salernitana si sfidano all’Allianz Stadium di Torino nel match valido per la 30a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Salernitana streaming gratis e diretta video tv.

La Juventus è imbattuta da 32 partite di Serie A contro squadre che iniziano la giornata di campionato nelle ultime tre posizioni in classifica (28V, 4N); l’ultima sconfitta risale infatti all’8 maggio 2016: 1-2 contro il Verona (ultimo in classifica), in cui per i gialloblù andarono in rete Viviani e Luca Toni, nell’ultima partita della sua carriera.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Luca Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Winter, Stramaccioni, De Sciglio, Miretti, Soulè, Kean, Dybala. Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, Locatelli, Akè. Squalificati: nessuno. Diffidati: Morata, Vlahovic, Pellegrini.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric. Allenatore Nicola. A disposizione: Belec, Ruggeri, Gyomber, Zortea, Gagliolo, Bohinen, Radovanovic, M Coulibaly, Verdi, Ribery, Mikael, Mousset. Indisponibili: Strandberg, Veseli. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi. Guardalinee: De Meo-Mokhtar. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Abisso. Assistente Var: Alassio.

Juventus-Salernitana in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus è una delle due squadre dei maggiori cinque campionati europei imbattute dall’inizio dello scorso dicembre, insieme al Siviglia; nel parziale la Vecchia Signora ha conquistato più punti di qualsiasi altra squadra di Serie A, 32 in 14 partite (2.3 a partita), dopo averne raccolti 24 nelle prime 15 (1.6).

In questa stagione la Juventus ha perso allo Stadium contro l’Empoli (0-1 il 28 agosto); nella sua storia, la squadra bianconera non ha mai incassato due sconfitte interne contro squadre neopromosse nel corso di un singolo massimo campionato italiano.

La sfida tra Juventus-Salernitana non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.