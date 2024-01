JUVENTUS SALERNITANA Streaming TV, dove vedere Coppa Italia Video Online: RAI, SKY o Canale 5?

Dove vedere Juventus-Salernitana Streaming Gratis Online. Questa sera si giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Juventus e Salernitana, mentre tra tre giorni si affronteranno di nuovo in campionato ma a campi invertiti. La Vecchia Signora ha parlato per bocca del suo allenatore Allegri: “È una competizione cui teniamo, come sempre: giochiamo per la Coppa Italia e per il campionato, entreremo in questa competizione e affronteremo una squadra in salute come la Salernitana che ha vinto a Verona“. I granata proveranno, appunto, a dare seguito alla vittoria di Verona. Appuntamento quindi per oggi giovedì 4 gennaio 2024 alle ore 21 italiane presso l’allianz Stadium di Torino. Scopriamo insieme dove vedere Juventus-Salernitana streaming e tv e le probabili formazioni.

Juventus-Salernitana in tv e streaming, ecco dove



Juventus-Salernitana in diretta tv in chiaro su Canale 5 e quindi in streaming gratis onine sula piattaforma Mediaset Infinity. grazie alla quale potrai utilizzare pc o notebook e con tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad. La telecronaca del match sarà a cura di Riccardo Trevisani, commento tecnico di Massimo Paganin.

Juventus-Salernitana Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Allegri apporterà diverse modifiche alla formazione della Juventus per la partita contro la Roma. Milik guiderà l’attacco con Yildiz o Chiesa, mentre Vlahovic riposerà. Cambiaso e Iling-Junior prenderanno il posto di Kostic sulle fasce. Locatelli giocherà come regista e McKennie riposerà a centrocampo. In difesa, Rugani sostituirà Bremer. Perin sarà il portiere. La Salernitana presenterà Botheim come attaccante centrale, con Tchaouna e Ikwuemesi dietro di lui. Maggiore giocherà al centrocampo con Legowski e Martegani. Bronn potrebbe essere inserito in difesa, mentre Mazzocchi lascerà la squadra. Daniliuc e Lovato giocheranno in difesa, con Sambia sul lato sinistro. Ochoa e Pirola sono ancora fuori per infortunio. Candreva, Kastanos, Cabral e Bohinen non sono stati convocati.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Kostic, Yildiz, Vlahovic.

Salernitana (4-3-2-1): Fiorillo; Bronn, Daniliuc, Lovato, Sambia; Martegani, Maggiore, Legowski; Tchaouna, Ikwuemesi; Botheim. Allenatore Filippo Inzaghi.

A disposizione in panchina: Costil, Fazio, Gyomber, Bradaric, Bohinen, Candreva, Simy, Stewart.

Arbitro: Ghersini di Genova. Guardalinee: De Meo-Dei Giudici. 4° Uomo: Zufferli. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Sacchi.