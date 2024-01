Coppa Italia Streaming: date e orari diretta tv dei quarti di finale con 3 Derby

DIRETTA COPPA ITALIA – Sono stati annunciati ufficialmente da parte della Lega i quarti di finale della Coppa Italia, che si svolgeranno in una sola partita secca. Le partite saranno trasmesse in esclusiva su Mediaset. Il primo quarto di finale si giocherà il martedì alle 21 su Canale 5 tra Fiorentina e Bologna in un attesissimo derby dell’appenino. Il giorno successivo, ci saranno due partite: il derby Capitale tra Lazio e Roma alle 18 su Italia 1 e il derby lombardo Milan-Atalanta alle 21 su Canale 5. Infine, giovedì si disputerà la partita tra la vincente di Juventus-Salernitana e il Frosinone, che ha eliminato a sorpresa il Napoli Campione d’Italia con un pesante e alcquanto storico 0-4. L’Inter, che era la detentrice del trofeo, è stata eliminata dal Bologna (1-2).

COPPA ITALIA 2023-24, il tabellone della parte finale

Quarto di finale 1, martedì 9 alle 21 su Canale 5: Bologna vs Fiorentina

Quarto di finale 2, mercoledì 10 alle 18 su Italia 1: Lazio vs Roma

Quarto di finale 3, mercoledì 10 alle 21 su Canale 5: Milan vs Atalanta

Quarto di finale 4, giovedì 11 ore 21 canale da definire: Juventus/Salernitana vs Frosinone

Semifinale 1: vincente Bologna/Fiorentina vs vincente Milan-Atalanta

Semifinale 2: vincente Lazio-Roma vs vincente quarto di finale 4

Finale: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2