MILAN ATALANTA Streaming TV Coppa Italia, dove vederla Online Video: RAI, SKY o Canale 5?

Dove vedere Milan-Atalanta Streaming Gratis Online. Si svolgeranno a San Siro i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa tra Milan e Atalanta. Entrambe le squadre arrivano al match dopo aver ottenuto buoni risultati. Il Milan ha vinto nettamente contro l’Empoli per 3-0 e contro il Cagliari per 4-1. L’Atalanta ha pareggiato contro la Roma e ha vinto contro il Sassuolo al Gewiss Stadium. Scopriamo insieme dove vedere Milan-Atalanta streaming e tv e le probabili formazioni.

Orario Milan-Atalanta

La partita dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Milan e Atalanta si terrà oggi mercoledì 10 gennaio 2024 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano), con inizio alle ore 21:00 italiane.

Milan-Atalanta in tv e streaming, ecco dove



Milan-Atalanta in diretta tv in chiaro su Canale 5 e quindi in streaming gratis online sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity, dove potrai utilizzare pc o notebook e con tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad. Telecronaca con Massimo Callegari e Roberto Cravero.

Milan-Atalanta Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



La Coppa Italia entra nella fase decisiva, con il Milan e l’Atalanta che si preparano a sfidarsi nei quarti di finale. Entrambe le squadre dovrebbero schierare la formazione principale. I rossoneri hanno alcuni dubbi in avanti, mentre la Dea potrebbe contare sul duo Scamacca e De Ketelaere. Adopo e Toloi sono stati convocati per la partita.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheeks, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Nava, Mirante, Simic, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Zeroli, Romero, Chaka, Giroud. Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Pobega, Okafor, Krunic, Florenzi, Bennacer. Squalificati: nessuno. Diffidati: Musah.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Toloi, Kolasinac, Palomino, Zappacosta, Zortea, Bakker, Adopo, Pasalic, Muriel, De Ketelaere. Indisponibili: Touré, Hateboer. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

Arbitro: Di Bello (Brindisi). Guardalinee: Colarossi e Di Monte. IV uomo: Ferrieri Caèuti. Var: Valeri. Assistente Var: Di Martino.