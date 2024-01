Coppa Italia, Allegri (Juve): “Vlahovic è recuperato per il Frosinone”

COPPA ITALIA – La Juventus di Max Allegri (56 anni) si prepara ad affrontare il Frosinone negli ultimi quarti di finale di Coppa Italia. Nonostante l’assenza di Chiesa e Rabiot, i bianconeri possono contare sui giocatori recuperati Vlahovic e Cambiaso. L’allenatore Allegri si dice onorato di aver raggiunto le 400 panchine e si concentra sulla voglia di vittoria contro il Frosinone e sulla semifinale da raggiungere in Coppa Italia. In conferenza stampa ha parlato degli infortunati, delle scelte difensive e sul possibile addio di Kean: “Al mercato pensano Giuntoli e Manna, Moise al momento è un giocatore della Juventus e io sono molto contento di quanto ha fatto fin qui“. Sottolinea la necessità di migliorare la difesa sulla fascia sinistra e mette in guardia sulla partita contro il Frosinone. Parla della pressione costante sulla Juventus e del desiderio di giocare nuovamente in Champions League. Discute dei giocatori disponibili e della condizione fisica della squadra: “Vlahovic è recuperato e sta bene. Giovedì mattina deciderò se giocherà lui con Milik, lui con Yildiz o Milik con Yildiz“.

