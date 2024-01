LAZIO ROMA Streaming TV, dove vedere Coppa Italia Video Online: RAI, SKY o Italia Uno?

Dove vedere Lazio-Roma Streaming Gratis Online. I quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024 vedranno la Lazio e la Roma sfidarsi in un emozionante derby. Le due squadre si contenderanno l’accesso alle semifinali del torneo, dove affronteranno la Juventus o il Frosinone. La Lazio ha raggiunto i quarti eliminando il Genoa, mentre la Roma ha sconfitto la Cremonese. Per conoscere tutti i dettagli sulla partita, inclusi gli schieramenti delle squadre e le modalità di visione in streaming, continua a leggere. Scopriamo insieme dove vedere Lazio-Roma streaming e tv e le probabili formazioni.

Orario Lazio-Roma

La partita tra Lazio e Roma si disputerà oggi mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 18 italiane presso lo stadio Olimpico di Roma. La Lazio sarà considerata squadra di casa dato che nella stagione precedente si è classificata meglio della Roma in campionato.

Lazio-Roma in tv e streaming, ecco dove



Lazio-Roma in diretta tv in chiaro su Italia Uno e quindi in streaming gratis onine sula piattaforma Mediaset Infinity e Sportmediaset.it, grazie alla quale potrai utilizzare pc o notebook e con tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad. Telecronaca del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma con Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Lazio-Roma Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Luis Alberto è in buona salute, ma l’allenatore Sarri non ha intenzione di affrettare il suo ritorno in campo. Invece, sarà Kamada a prendere il suo posto. In attacco, Immobile è infortunato e Zaccagni e Isaksen sono incerti, quindi il tridente sarà composto da Felipe Anderson, Castellanos e Pedro. Anche il portiere Provedel potrebbe non giocare a causa della febbre, quindi al suo posto ci sarà Sepe. C’è una competizione tra Vecino e Rovella per un posto in squadra.

La Roma ha un’emergenza in difesa, dove Huijsen farà il suo debutto come titolare e Cristante arretrerà a centrocampo. Anche Llorente ha dei problemi, anche se non ha lesioni all’adduttore. Tornando a centrocampo, Paredes sarà nuovamente in campo, mentre sugli esterni ci saranno Kristensen e Zalewski. In attacco, Dybala e Lukaku saranno i titolari. Anche Lorenzo Pellegrini ha dei problemi alla schiena dopo la partita tra Roma e Atalanta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Geundouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Casale, Lazzari, Cataldi, Kamada, Luis Alberto, Basic, Isaksen, Zaccagni, Fernandes. Indisponibili: Immobile. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pellegrini.

ROMA (3-5-2): Svilar; G.Mancini, Cristante, Huijsen; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore José Mourinho.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Kumbulla, Celik, Spinazzola, Llorente, Pagano, Pisilli, Azmoun, El Shaarawy, Belotti. Indisponibili: Abraham, Aouar, Ndicka, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

Arbitro: Orsato (Schio). Guardalinee: Imperiale e Rossi. IV uomo: Manganiello. Var: Irrati. Assistente Var: Abbattista.