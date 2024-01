Real Madrid-Atletico Madrid Streaming TV, dove vedere il derby di Supercoppa di Spagna

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid Streaming Gratis Online. Real Madrid e Atletico Madrid si affrontano questa sera nella semifinale della Final Four di Supercoppa spagnola. Il vincitore di questa partita andrà a giocare nella finale contro la vincinte di Barcellona-Osasuna. Entrambe le squadre si sono qualificate attraverso le loro prestazioni nella Coppa del Re e nella Liga. Il Real Madrid ha vinto 12 volte la Supercoppa di Spagna, mentre l’Atletico Madrid l’ha vinta 2 volte. Scopriamo insieme le probabili formazioni e dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid streaming e tv.

Orario Real Madrid-Atletico Madrid

Il derby madrileno tra Real Madrid e Atletico Madrid si terrà oggi mercoledì 10 gennaio 2024 presso lo Stadio dell’Università Re Sa’ud a Riyad, con calcio d’inizio alle ore 21.00 italiane.

Real Madrid-Atletico Madrid Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Il Real Madrid scenderà in campo con il tandem Vinicius-Joselu, supportati da Bellingham, mentre Tchouameni e Valverde saranno gli interni al fianco di Modric. Rudiger e Nacho formeranno la coppia di difesa, con Garcia e Carvajal come terzini. Kepa sarà il portiere. Nel 3-5-2 di Simeone, Griezmann giocherà con Morata, De Paul, Koke e Llorente saranno al centrocampo, mentre Lino e Molina saranno gli esterni. Hermoso, Witsel e Gimenez difenderanno la porta di Oblak.

REAL MADRID (4-3-1-2) Kepa; Garcia, Rudiger, Nacho, Carvajal; Tchouameni, Modric, Valverde; Bellingham; Vinicius, Joselu. Allenatore Ancelotti.

ATLETICO MADRID (3-5-2) Oblak; Hermoso, Witsel, J.M.Gimenez, Lino, De Paul, Koke, Llorente, Molina; Griezmann, Morata. Allenatore Simeone.

Real Madrid-Atletico Madrid in tv e streaming, ecco dove



Real Madrid-Atletico Madrid in diretta tv in chiaro su Telelombardia e quindi in streaming gratis onine sul canale YouTube “Cronache di Spogliatoio“, grazie al quale potrai utilizzare pc o notebook e con tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad.