Supercoppa: cartellini ricevuti durante la Final Four avranno un impatto sulla Serie A

Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio si preparano a giocare la Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Il regolamento riguardante i cartellini gialli e rossi, le diffide e le squalifiche è stato modificato: ogni giocatore potrà disputare la Supercoppa, quindi i giocatori diffidati in campionato non saranno squalificati anche se ammoniti alla ventesima giornata.

Tuttavia, i cartellini ricevuti durante la Final Four avranno un impatto sulla Serie A. Questo cambiamento è significativo rispetto al passato, in cui i cartellini ricevuti in campionato influenzavano la presenza dei calciatori in Supercoppa.

Per l’edizione 2024, se un giocatore diffidato verrà ammonito alla ventesima giornata, salterà la partita successiva in Serie A e non la Supercoppa. Se lo stesso giocatore diffidato verrà ammonito nella semifinale della Supercoppa, salterà la partita successiva in campionato e non la finale.

Questi i giocatori diffidati per la Supercoppa Italiana:

Inter: Barella e Calhanoglu.

Lazio: Cataldi, Immobile, Pellegrini, Rovella, Zaccagni.

Fiorentina: Biraghi, Bonaventura, Ikoné.

Napoli: Cajuste, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kvaratskhelia, Mario Rui, Mazzocchi.