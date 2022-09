JUVENTUS SALERNITANA Streaming Gratis TV, come vedere con Tablet Cellulare PC Online: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Juventus-Salernitana Streaming senza Rojadirecta. Si gioca all’Alluanz Stadium di Torino (si celebrano gli 11 anni dall’inaugurazione) per la 6a giornata di Serie A. Fischio d’inizio oggi domenica 11 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane. Di fronte la squadra di Max Allegri e quella di Davide Nicola.

Chi vincerà questa sera? Di seguito dove vedere Juventus-Salernitana streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Juventus-Salernitana Streaming, presentazione match e probabili formazioni



La sconfitta per 2-1 martedì sera nella trasferta di UEFA Champions League contro il PSG significa che la Juventus di Massimiliano Allegri non ha ancora vinto una trasferta in questa stagione in tutte le competizioni (2 pareggi, 1 sconfitta). Anche se le sole due vittorie nelle prime cinque partite di campionato non equivalgono necessariamente ad una catastrofe, la ‘Vecchia Signora’ ha bisogno di migliorare in modo considerevole l’inizio deludente in Serie A – anche se è rimasta ancora imbattuta (2 vittorie, 3 pareggi) – se Allegri volesse rispettare gli standard elevati stabiliti dalla dirigenza del club torinese.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Fagioli, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Danilo, Bremer, Rugani, McKennie, Soulé, Cuadrado, Milik, Iling-Junior. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, Szczesny, Di Maria, Locatelli, Rabiot. Squalificati: nessuno.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Vilhena, Maggiore, Mazzocchi; Dia, Piatek. Allenatore Davide Nicola. A disposizione in panchina: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Gyomber, Sambia, Kastanos, Botheim, Valencia, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola, Bonazzoli. Indisponibili: Bohinen, Lovato, Radovanovic, Ribéry. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: Scarpa e Trinchieri. IV uomo: Sozza. VAR: Banti. Assistente VAR: Meli.

Juventus-Salernitana in TV al posto di Rojadirecta Canale



Juventus-Salernitana in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Servirà scaricare l’app su smart tv compatibili o in alternativa su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Rojadirecta Juventus-Salernitana non è una opzione valida. Anche la prestazione casalinga della Juventus (considerando anche la scorsa stagione) è irrilevante, con tre vittorie e due porte inviolate nelle ultime sette partite casalinghe (3 pareggi, 1 sconfitta) che difficilmente rappresentano una base solida da cui partire se la Juventus volesse ancora tornare a vincere il titolo in Serie A per la prima volta dal 2019/20, dopo che con quello aveva vinto nove ‘Scudetti’ consecutivi.

Tuttavia, in questa fase della scorsa stagione in Serie A, la Juventus aveva già subìto due sconfitte, quindi sembra che ci siano stati dei miglioramenti, e sarà fortemente favorita per vincere qui, dopo avere segnato il gol di apertura in quattro delle cinque partite in questa stagione di campionato.

Juventus-Salernitana Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Juventus-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

Juve-Salernitana Streaming da vedere a partire dalle ore 20:45 di oggi. Dopo aver evitato per poco la retrocessione nella sua prima stagione in Serie A dal 1999, la Salernitana sarà incoraggiata dalla sua prestazione di inizio stagione, avendo subìto una sola sconfitta e visto una differenza reti positiva nelle prime cinque partite (1 vittoria, 3 pareggi).

Dopo aver visto una differenza reti di -45 la scorsa stagione, di gran lunga la peggiore del campionato, l’allenatore Davide Nicola sarà felice di avere subìto solo quattro gol nell’imbattibilità di sei trasferte che è cominciata quando la Salernitana si è salvata nella scorsa stagione (2 vittorie, 4 pareggi), una salvezza che è stata considerata come un “miracolo” da parte dei media italiani.

Juventus-Salernitana Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Juventus-Salernitana non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

I ‘Granata’ avranno senza dubbio il loro lavoro da fare domenica sera contro la Juventus, che la scorsa stagione aveva vinto entrambi gli scontri diretti per 2-0, con tre dei quattro gol che sono stati segnati nei primi tempi. Con il record forte della Juventus quando segna per prima, la Salernitana di Nicola spera di riuscire a mantenere la porta inviolata nel primo tempo, soprattutto perché la squadra campana è imbattuta nelle ultime otto partite di campionato in cui l’ha fatto (4 vittorie, 4 pareggi).