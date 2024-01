Calciomercato Napoli: dopo Mazzocchi arriva Samardzic

CALCIOMERCATO – Il Napoli ha praticamente completato l’acquisizione del giocatore Lazar Samardzic dall’Udinese. Manca solo alcuni dettagli per ufficializzare l’affare. Il centrocampista dovrebbe arrivare a Napoli nelle prossime ore e un contratto di cinque anni è in fase di definizione. Si prevede che guadagnerà circa 2/2,5 milioni di euro all’anno.

Il Napoli ha venduto Elmas e sta per perdere anche Zielinski a parametro zero. Pertanto, l’acquisto di un nuovo centrocampista serbo è diventato una priorità assoluta. Le promesse dei rinforzi di gennaio dichiarati dal presidente De Laurentiis continuano: il Napoli non è rimasto a guardare e ha concluso un accordo con la Salernitana per Pasquale Mazzocchi. per circa 3 milioni di euro. Il giocatore si sottoporrà alle visite mediche e firmerà un contratto di tre anni e mezzo con il Napoli.