MILAN CAGLIARI Streaming TV, dove vedere Coppa Italia Video Online: RAI, SKY o Canale 5?

Dove vedere Milan-Cagliari Streaming Gratis Online. Milan e Cagliari si sfidano per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Entrambe le squadre faranno un ampio turnover, lasciando fuori alcuni titolari. L’obiettivo per entrambi è avanzare ai quarti di finale della competizione dove ad aspettare ci sarà la vincente di Atalanta-Sassuolo. Appuntamento per oggi martedì 2 gennaio 2024 alle ore 21 italiane presso lo stadio di San Siro (Milano). Scopriamo insieme dove vedere Milan-Cagliari streaming e tv e le probabili formazioni.

Milan-Cagliari in tv e streaming, ecco dove



Milan-Cagliari in diretta tv in chiaro su Canale 5 e quindi in streaming gratis onine sula piattaforma Mediaset Infinity. grazie alla quale potrai utilizzare pc o notebook e con tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad. La telecronaca del match sarà a cura di Riccardo Trevisani, commento tecnico di Roberto Cravero.

Milan-Cagliari Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Nel Milan ci saranno diversi cambiamenti nella formazione titolare, con l’allenatore Pioli che vuole dare la possibilità a Simic e lo spagnolo Jimenez di giocare dall’inizio. Inoltre, Adli e Jovic torneranno a essere titolari, insieme al giovane Traoré. Nel Cagliari, Petagna giocherà come titolare, mentre Lapadula inizierà la partita in panchina. Inserito anche Hatzidiakos nella formazione, mentre Dossena, Augello e Prati non sono stati convocati per la partita.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Florenzi, Kjaer, Nsiala, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Krunic, Zeroli, Pulisic, Giroud, Leao.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

A disposizione in panchina: Scuffet, Aresti, Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa, Sulemana, Viola, Lapadula, Oristanio, Pereiro.

Arbitro: Prontera di Bologna. Guardalinee: Mondin-Margani. 4° Uomo: Dionisi. VAR: Gariglio. Assistente VAR: Mazzoleni.